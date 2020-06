Ook de Gouden Koets staat ter discussie: ‘Zet ‘m in een museum’

Over de hele wereld wordt gedemonstreerd tegen racisme. Nu ook in Nederland de maatschappelijke discussie oplaait, gaan er stemmen op om de Gouden Koets niet meer te gebruiken, meldt RTL Nieuws. Op een van de zijpanelen staat een afbeelding die verwijst naar de slavernij en de koloniale tijd. De Gouden Koets werd in Den Haag door het Koninklijk Huis gebruikt bij ceremoniële taken, bijvoorbeeld op Prinsjesdag. Vanwege de restauratie van de Gouden Koets wordt het koninklijk paar al enkele jaren gereden door de Glazen Koets.

Karwan Fatah-Black is historicus en docent koloniaal verleden aan de Universiteit Leiden. Hij vindt dat de Gouden Koets verplaatst zou moeten worden naar een museum. “De koets is duidelijk een verwijzing naar de koloniale onderdanigheid, met de Indiërs en mensen van Afrikaanse afkomst die de witte vrouw handelsgoederen brengen.”

De koets werd 25 jaar na de afschaffing van de slavernij, in 1898, cadeau gedaan aan koningin Wilhelmina door inwoners van Amsterdam. Het roept een beeld op dat niet meer bij deze tijd hoort, zegt Nugah Shrestha. Hij begon een Instagramaccount om jongeren bewust te maken van ongelijkheid en racisme en startte een petitie om de Gouden Koets in een slavernijmuseum te krijgen. Ondertussen is de petitie ruim 4.500 keer ondertekend.