The Hague Pride voor tweede jaar op rij afgelast

Een grote domper voor de organisatie van The Hague Pride; voor het tweede jaar op rij valt het programma van het LHBTIQ-festival in het water. Vorig jaar letterlijk, door slechte weersomstandigheden, en dit jaar vanwege de coronacrisis. “Het is een grote domper. Na vorig jaar hadden we dit jaar willen knallen. Het is gedeeld leed, met alle andere festivalorganisatoren, maar dat maakt het niet minder jammer”, vertelt Ben Manuputty van The Hague Pride in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

The Hague Pride zou dit jaar bestaan uit verschillende activiteiten die deze week hadden moeten plaatsvinden. “We gaan alle organisaties die er voor de doelgroep zijn proberen zo goed mogelijk contact te houden met de doelgroep komend jaar. Dat doen we onder andere online met video’s van de verschillende organisaties. We planden de activiteiten rondom dit weekend, maar moesten op een gegeven moment toch de knoop doorhakken, ook omdat de kosten anders enorm oplopen”.

Ben probeert het Pride-gevoel zo goed mogelijk vast te houden dit weekend. “Ik heb het er wel een beetje moeilijk mee, zeker met dit mooie weer. Ik denk dat ik toch misschien wel stiekem langs een paar roze kroegjes ga. Je kunt wel met je roze flamingo in je opblaasbad gaan zitten maar daar wordt ook niemand blij van”.

Luister hier naar het gesprek met Ben Manuputty.