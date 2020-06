Sekswerker: beboet als ik doorwerk, honger als ik niks doe

In de rosse buurt in Den Haag voeren sekswerkers actie voor versoepeling van de coronamaatregelen. Onder het motto Sekswerkers hebben recht op gelijke behandeling en ondersteuning tijdens de crisis, vragen ze aandacht voor het feit dat ze van het kabinet al maanden niet mogen werken uit angst voor verdere verspreiding van het virus.

Nederland telt twaalf steden met raamprostitutie. Naast Den Haag zijn vooral Leeuwarden, Alkmaar, Groningen en De Wallen in Amsterdam bekend.

‘Normaal sta ik hier, nu sta ik bij de voedselbank’, valt te lezen op een van de affiches in de Doubletstraat. Samen met de Haagse Geleenstraat vormt het een bekende rosse buurt dicht bij Station Den Haag HS. Het verbod drijft veel dames, meiden en exploitanten tot wanhoop. “Eentje kan haar studie niet meer betalen, ze was bijna suïcidaal”, vertelt sekswerkster Moira Mona, die zelf nog kan rondkomen.

Ook andere affiches vragen nadrukkelijk de aandacht van het op deze ochtend nog wat schaarse publiek, zoals ‘Rutte III jaagt ons de dood in’ en ‘Beboet als ik doorwerk, honger als ik niks doe’.

Verschillende organisaties van sekswerkers presenteerden vrijdagochtend in Den Haag een protocol met afspraken om weer corona-veilig aan de slag te kunnen. Ze willen niet wachten tot 1 september, zoals de overheid heeft bepaald, maar komende maandag al open. In het protocol is onder meer geregeld dat objecten en oppervlakken waarover intensief wordt geademd geregeld worden gedesinfecteerd en dat het bedlinnen wordt vervangen na iedere klant.

‘Mijn protocol is veiliger dan jouw sociale leven’ staat op een affiche. Of het kabinet en gezondheidsinstituut RIVM gevoelig zijn voor deze argumenten moet blijken. Eerder kwam het kabinet sauna’s en sportscholen tegemoet door ze toestemming te geven per 1 juli open te gaan, twee maanden eerder dan was voorzien.