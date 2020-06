Spuigasten over meer treinen naar Duitsland en wapenstokken voor boa’s

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het pleidooi voor meer treinen naar Duitsland en het uitrusten van de Haagse boa’s met korte wapenstokken.

Er moeten meer en snellere treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland komen. Daarvoor pleiten vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in een brandbrief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en haar Duitse ambtgenoot. Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) in Zuid-Holland wil dat er geld wordt gestoken in hogesnelheidsverbindingen, zodat het vlieg- en wegverkeer wordt teruggedrongen. Vermeulen legt in Spuigasten het belang uit van een betere treinverbinding met Duitsland.

Een nipte meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden uitgerust met een korte wapenstok. Dat blijkt uit een inventarisatie door Den Haag FM. Oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos is voorstander, coalitiepartij D66 is tegen. In Spuigasten gaan de raadsleden Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Hanneke van der Werf (D66) in debat.

Spuigasten

