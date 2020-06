Subsidie voor Haagse evenementen, geen garantie dat ze doorgaan

Den Haag geeft tien evenementen die in de periode van september tot en met november kunnen plaatsvinden in de stad een financiële bijdrage. Dat maakte economiewethouder Saskia Bruines (D66) namens het college vrijdag bekend. Omdat er vooralsnog een landelijk verbod geldt op vergunningsplichtige evenementen tot 1 september, is het nog onduidelijk of deze activiteiten wel kunnen doorgaan. Enkele festivals zijn vanwege het coronavirus verplaatst naar volgend jaar.

Het geld gaat naar evenementen die eerder ook een bijdrage kregen, zoals foodfestival VISSCH in de Scheveningse haven, het duurzame Make A Change Festival en het straatfestival De Betovering. Ook is er geld voor nieuwe initiatieven op Scheveningen en in de binnenstad. In de ingediende plannen is er aandacht voor de 1,5 meter afstand die in acht moet worden genomen. Ook is in de meeste gevallen gekozen voor een kleiner evenement met substantieel lagere bezoekersaantallen. De gemeente subsidieert de festiviteiten vanuit het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen.

Er geldt vooralsnog een landelijk verbod op vergunningsplichtige evenementen tot 1 september. Wethouder Bruines: “We hebben geen glazen bol. Er is geen garantie dat deze evenementen kunnen doorgaan. We hopen echter dat er ná 1 september meer ruimte is voor evenementen. Voorop staat dat eventuele evenementen veilig en prettig moeten zijn voor iedereen. De gemeente wil met deze bijdrage organisatoren van evenementen vertrouwen geven en duidelijkheid bieden. Er is immers enige voorbereidingstijd nodig.” Indien het verbod op evenementen wordt verlengd, kan het evenement eventueel worden doorgeschoven naar een periode waarin het wel mogelijk is, stelt de gemeente.

De tweede ronde van het Promotiefonds 2020 is bedoeld voor evenementen die plaatsvinden dit najaar. De gemeente heeft in totaal 16 aanvragen in behandeling genomen. Het totale jaarbudget voor het Promotiefonds is 400.000 euro in 2020. Per evenement kan een maximale subsidie van 25.000 euro worden verleend. Waar mogelijk wordt doorverwezen naar andere subsidiemogelijkheden binnen de gemeente.

Overzicht van de evenementen

• Milan Summer Festival; verplaatst naar 2021 (€ 7.500)

• Clubhopping Den Haag; 5 september 2020 (€ 10.000)

• Noordzeevisfestival VISSCH; 4, 5 en 6 september 2020 (€ 15.000)

• Prinsjesfestival; 10 tot en met 14 september 2020 (€ 5.000)

• Koninginnendag Hofkwartier (€ 5.000)

• The Hague Fashion Week; verplaatst naar 2021 (€ 10.000)

• Crowd Canvas Kunstevent (€ 5.000)

• Make a Change Festival (€ 8.000)

• De Betovering; 16 tot en met 24 oktober 2020 (€ 15.000)

• The Hague Night Surf Fest; 24 en 25 oktober 2020 (€ 10.000)