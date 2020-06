Gratis Babbelbus voor eenzame ouderen tijdens corona

Omdat ouderen tot een risicogroep behoren, worden vooral zij getroffen door de coronamaatregelen. Zomaar even op bezoek bij opa of oma is er niet meer bij. Ook Tim van Heugten kreeg er in zijn familie mee te maken en zocht naar een oplossing. Als eigenaar van Van Heugten Tours verbouwde hij het interieur van een, op dat moment werkloze, rolstoel-touringcar.

“We hebben de banken eruit gehaald, een zeil gespannen tussen de chauffeur en de cabine, een scheidingswand gemaakt met dik plexiglas er in en bureau’s aan beide kanten”, zo vertelt Tim van Heugten aan Den Haag FM. Voor de verstaanbaarheid is een geluidsinstallatie met microfoons aangelegd. “Wij kunnen met deze bus overal naar toe”, zo vervolgt Van Heugten, “Ik wil met deze bus vooral de eenzaamheid achter de deuren verminderen door ook echt naar de mensen toe te gaan”.

Het initiatief wordt in ieder geval erg enthousiast ontvangen. “De reacties zijn super, van heel emotioneel tot gewoon mooi”, zegt Van Heugten. De Babbelbus wordt kostenloos beschikbaar gesteld aan families of gezinnen die op een veilige manier ouderen willen bezoeken. Maar ook organisaties en instellingen, zoals woongroepen met verstandelijk beperkten of mensen met een longaandoening, kunnen de Babbelbus gratis boeken via www.vanheugtentours.nl.