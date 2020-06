Negen verdachten vast voor drugshandel

Tijdens een grote politieactie zijn vrijdagavond negen verdachten aangehouden. De verdachten, Hagenaars in de leeftijd van 23 tot 42 jaar, worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de handel in verdovende middelen en zouden zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan ondermijnende criminaliteit.

Bij politieteams De Heemstraat, Zuiderpark en Loosduinen kwamen de afgelopen tijd meerdere anonieme meldingen binnen dat de twee hoofdverdachten zich bezig zouden houden met drugshandel. Onderzoek door een gecombineerd rechercheteam van de drie politieteams versterkte dat vermoeden waarop een officier van justitie toestemming verleende om de twee buiten heterdaad aan te houden. Tijdens de daaropvolgende actie werden in totaal 9 verdachten aangehouden.

Waarschuwingsshot

Bij de aanhouding van één van de verdachten werd op het Veluweplein een waarschuwingsschot gelost. Op verschillende locaties in Den Haag en Rijswijk werden zoekingen gedaan in woningen en in een loods aan de Zilverstraat. Eén van de hoofdverdachten bleek ruim een kilo vermoedelijke cocaïne bij zich te hebben op het moment dat hij werd aangehouden, in één van de woningen werd ruime een halve ton aan cashgeld gevonden.

In de loods aan de Zilverstraat vonden agenten bijna 6 kilo vermoedelijke cocaïne en verschillende attributen die gebruikt worden voor het produceren, verwerken en bewerken van synthetische drugs. Daarop werden de vijf aanwezigen aangehouden en besloot de gemeente tot een bestuurlijke spoedsluiting van het pand. Alle verdachten zijn voor verhoor ingesloten. Onder de verdachten zijn ook de twee hoofdverdachten van 37 en 38 jaar.