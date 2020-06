Special Olympics volgend jaar alsnog in Den Haag

Remkes neemt burgemeestersharing in ontvangst

De burgemeestersharing is vrijdag overhandigd aan de Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes. Voor de burgemeestersharing is de mooiste partij uit op zee gekaakte en verwerkte haring geselecteerd. De haring is afkomstig van de enige schepen ter wereld die nog op deze traditionele manier werken.

Nadat Remkes zijn werkbespreking met de aankomend burgemeester Jan van Zanen had afgerond, reed hij via de Scheveningse Havens om daar het vaatje bij het historische schip de SCH236 in ontvangst te nemen. Het vaatje werd gebracht met paard en wagen en door voorzitter Gerbrand Voerman overgedragen.

Burgemeester Remkes vertelde dat hij in zijn bespreking met Van Zanen de vraag heeft gesteld of zijn opvolger wel haring lust. Volgens Remkes heeft Van Zanen daar instemmend op geantwoord.