Rutte: erken geschiedenis en leg plussen en minnen uit

Premier Mark Rutte vindt dat mensen met elkaar in gesprek moeten over omstreden zaken in de geschiedenis in plaats van beelden te bekladden. “We moeten erkennen dat onze geschiedenis onze geschiedenis is en daarin zitten allemaal plussen en minnen. En als bepaalde beelden herinneringen oproepen of refereren aan delen van onze geschiedenis waar we nu misschien minder trots op zijn, dat moet je dát met elkaar bespreken”, zei de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte vindt het beter om deze verschillende aspecten te benoemen en uit te leggen, zoals nu al gebeurt in musea en andere plekken. “Je kunt niet de geschiedenis wegwerken. Je kunt niet zeggen, haal het beeld weg, gooi het in het IJsselmeer en dan bestaat die geschiedenis niet meer. Erken die geschiedenis en praat er met elkaar over”, zei Rutte.

De premier reageerde op activisten die de afgelopen dagen op verschillende plekken onder meer standbeelden van omstreden figuren hebben beklad.

Ook de Gouden Koets, die nu vanwege onderhoud jarenlang buiten gebruik is, is volgens de premier onderdeel van de geschiedenis. Op een zijpaneel van de koets staat een koloniaal tafereel. Rutte snapt dat dit soort plaatjes ook emoties kunnen oproepen. “Maar leg het uit. Het is wat ingewikkeld om daar een bord bij te hangen, maar dat moet je dan op een andere manier doen.”

Rutte, zelf historicus, verwees ook naar de VOC-periode. “De enorme welvaart die we hier in de 17e eeuw, 18e en 19e ontwikkelden, hing natuurlijk sterk samen met die koloniale geschiedenis. Dan kun je zeggen, dan gaan we al die gebouwen die we daarvan betaald hebben zoals het paleis in Amsterdam en al die andere dingen, afbreken omdat we ons nu schamen. Of zeg je, het is goed te weten dat die gebouwen in hun financiering een geschiedenis hebben. Daar kun je met de ogen van nu van alles van vinden en heb dat debat dan.”

De premier vindt het persoonlijk ook “een beetje gek” dat de BBC oude afleveringen van Fawlty Towers of Little Britain over racisme verwijdert. “Het gaat hier evident om ironie, gedrenkt in Britse humor” die volgens hem juist gericht was tegen racisme. Het instrument van de humor is daar volgens Rutte juist erg krachtig voor. Belangrijk hierbij is de vraag: was dit echt racisme of was dit juist bedoeld om racisme aan de kaak te stellen?”