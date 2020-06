Aankomend burgemeester Van Zanen wil ‘maximale transparantie’ bij politie

Jan van Zanen, de nieuwe burgemeester van Den Haag, vindt dat iedereen moet kunnen vertrouwen op de politie. Maximale transparantie draagt daaraan bij. Hij zei dat zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof. Van Zanen reageerde op een vraag over eventuele openbaarmaking van een onderzoek naar misstanden op het politiebureau Hoefkade.

Dat onderzoek werd in 2019 ingesteld na meldingen over wangedrag van een aantal agenten. Het leidde uiteindelijk tot disciplinaire maatregelen tegen vier politiemensen, een officiële waarschuwing aan zes anderen en het gedwongen vertrek van de chef die aan de bel had getrokken. Maar het onderzoek zelf is niet openbaar gemaakt. In Buitenhof kreeg Van Zanen de vraag of hij dat zou willen doen.

De aankomende burgemeester, hij begint op 1 juli, wilde er niet specifiek iets over zeggen, maar gaf wel antwoord in algemene zin: “Het feit dat dit binnen een politieorganisatie wordt geconstateerd is zeer ernstig. Want in een samenleving als de onze, en ook lokaal in stedelijke gebieden waar de spanningen voor het oprapen liggen, moet je maximale transparantie betrachten, en bovendien moet man en vrouw, jong of oud, er op kunnen vertrouwen dat de politie om door een ringetje te halen is.”

Nog niet concreet

Of dat ook echt betekent dat het onderzoek ooit openbaar wordt daar wilde Van Zanen nog niet concreet over worden: “Ik zou dus altijd willen bevorderen, om het vertrouwen terug te brengen in die organisatie, dat je alle middelen inzet om dat te bereiken. Of dat is te bereiken door publicatie van dat onderzoek daar wil ik niet op vooruit lopen.

Van Zanen onthulde ook dat premier Rutte, een partijgenoot, over het burgemeesterschap van Den Haag heeft gezegd ‘goh, is dat niet wat voor jou?’ Maar de aankomende eerste burger denkt niet dat dat heeft geholpen bij zijn benoeming. “Je weet één ding, en dat is dat hij er niet over gaat, maar de gemeenteraad.”

Foto: Gemeente Utrecht.