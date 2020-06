Verbijstering in Ypenburg om dood zwaan Anthon en zijn zwanenfamilie

Eindelijk weer livemuziek op Scheveningen tijdens een sobere versie van Vlaggetjesdag

Scheveningen moet dit jaar Vlaggetjesdag helaas missen. Toch is er muziek in de badplaats en wordt de Hollandse Nieuwe verwelkomd tijdens de Vlaggetjesdag Livestream. Zaterdag traden Pat Smith en Charly Lownoise voor een klein publiek in Poppodium Saturnus achter YMCA Scheveningen.

De shows vormen de aftrap van een zesdelige livestream reeks. De organisatie wil op deze manier aandacht vragen voor Poppodium Aan Zee. Door een negatief advies van de adviescommissie van het Haagse Kunstenplan komt de toekomst van de broedplaats voor pop(muziek)cultuur in gevaar.

Tot en met 18 juli treden elke zaterdag verschillende artiesten en talenten op.