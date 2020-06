Verbijstering in Ypenburg om dood zwaan Anthon en zijn zwanenfamilie

Zwaan Anthon en zijn hele familie zijn dood. De knobbelzwaan was een begrip in Ypenburg. De buurt is dan ook verbijsterd en vraagt zich af wat er is gebeurd. Maandag wordt de doodsoorzaak onderzocht bij de Haagse vogelopvang De Wulp.

Veel mensen in Ypenburg kenden zwaan Anthon. Al tientallen jaren zwom hij er rond met zijn partner. En elk jaar was er een nest, met dit jaar drie jongen.

Buurtbewoners zaten onlangs twee van de drie jonge zwanen dood in het water liggen. ‘De vader en moeder gingen enorm tekeer, omdat ze hun jonkies kwijt waren’, zegt Evelyne van der Veer. Ze woont in de buurt en is erg begaan met de zwanen. ‘We zijn gaan zoeken en vonden toen het derde jong. Dat leefde nog, maar overleed later bij vogelopvang De Wulp.’

Ook de twee volwassen zwanen waren vervolgens spoorloos.. Na een zoektocht werd vader Anthon gevonden, dood in het water. Waar de moeder was, wist niemand. Maar ook zij werd uiteindelijk gevonden. Levend is ze nog naar een vogelopvang gebracht, maar ze overleed. Er is verbijstering in de buurt en sommige bewoners zijn ontroostbaar.