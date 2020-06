Bibliotheekcomputers weer in gebruik

De computers in Haagse bibliotheken worden weer deels in gebruik genomen, er geldt een maximum gebruiksduur van 60 minuten. Ondersteuning voor werkzaamheden aan de pc wordt niet geboden. Ook zullen er weer activiteiten georganiseerd gaan worden, daarvoor is het verplicht om te reserveren.

Een toiletbezoek is in de Haagse bibliotheken nog geen mogelijkheid. Ook is het niet de bedoeling om de bibliotheek als werkplek of voor het studeren te gebruiken.

Ook de bibliotheken waren lange tijd gesloten door de coronamaatregelen, sinds half mei is het weer mogelijk geweest om boeken te lenen.