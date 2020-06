Blokhuis: verhuizen daklozen van Randstad naar krimpgebied alleen bij deal

Daklozen via een vergoeding vanuit de Randstad naar krimpgebieden laten verhuizen, is alleen prima als de betrokken gemeenten er samen uit komen. Het mag geen eenrichtingsverkeer zijn, zei staatssecretaris Paul Blokhuis maandagmiddag in Heerlen, dat geen daklozen uit de Randstad wil opvangen.

De Heerlense wethouder Peter van Zutphen (SP) zei dat hij “als door een wesp gestoken” reageerde op het voornemen van de gemeente Den Haag daklozen naar krimpgebieden te laten verhuizen. Blokhuis zei “dat het geen eenrichtingsverkeer mag zijn, zo van: hier heb je ze”.

Volgens de wethouder kampt de regio Heerlen met een overmaat aan problemen. “We zitten in een hoek waar de klappen vallen”, zei hij. “Sociale nood hebben we hier meer dan genoeg.”

Alleen het feit dat daklozen in Heerlen sneller een dak boven het hoofd hebben, zegt niet veel, je moet de sociale problemen die daardoor ontstaan erbij optellen, vindt Van Zutphen.

Blokhuis snapt het idee wel. “In de Randstad zijn er veel daklozen, in Limburg is huisvesting beschikbaar”, zei hij. “Dan is die gedachte niet gek: zullen we ervoor zorgen dat ze een dak boven het hoofd hebben.” Van Zutphen wuifde die gedachte weg: “Bouw dan woningen voor iedereen in de Randstad”, hield hij de staatssecretaris voor.