GGD Haaglanden: “Als we niet oppassen krijgt coronavirus de kans zich sneller te verspreiden”

Na maanden zo veel mogelijk thuisblijven, geen vrienden en familie opzoeken en geen activiteiten buiten de deur ondernemen worden de coronamaatregelen nu langzaam versoepeld. Er zijn minder besmettingen dan tijdens de piek in de maanden maart en april. De maatregelen die nog van kracht zijn, want een tweede besmettingsgolf ligt op de loer. “Als we niet oppassen krijgt het virus de kans om zich harder te verspreiden. De algemene maatregelen zijn daarom nog steeds van harte aanbevolen”, zegt GGD-arts infectieziektenbespreiding Johan Versteegen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Naast de geldende maatregelen zullen ook goede ventilatie en het zomerweer een positieve bijdrage bieden aan het remmen van het virus. Toch betekent dat niet dat we niet meer alert moeten zijn. “Het virus groeit minder hard, maar is nog constant aanwezig. Als we als vanouds gaan leven vrees ik dat we weer een piek krijgen. Veel griepvirussen zie je in de zomer bijna niet maar dat is bij het coronavirus niet het geval. Als we op elkaar hoesten en geen afstand bewaren grijpt het zijn kansen. Het is minder dan een paar maanden geleden, maar waakzaamheid en afstand blijven van kracht”, zegt Versteegen.

Mensen met coronaklachten kunnen een afspraak maken bij een coronatestpunt. “Met een wattenstaafje wordt slijmvlies verzameld in de neus en keel. Na één tot twee dagen komt de uitslag. Er worden veel testen afgenomen, regelmatig tot 600 per dag. Slechts een paar procent van de afgenomen testen is positief”, zegt Versteegen. Na een positieve test vindt bron- en contactonderzoek plaats om om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen en mensen er op wijzen extra alert te zijn. Versteegen: “Het is nog steeds topdrukte bij de GGD, mede door het nieuwe beleid. Ik heb bijvoorbeeld dit weekend nog gewerkt”.

Foto: GGD Haaglanden

Luister hier naar het gesprek met Johan Versteegen.