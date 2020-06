Inzamelingsactie voor gedenkteken zwaan Anthon

Buurtbewoners uit Ypenburg zijn een inzamelingsactie begonnen om een gedenksteen te plaatsen ter nagedachtenis aan de vrijdag overleden zwaan Anthon en zijn familie. Ook halen de buurtbewoners geld op voor onderzoek naar de doodsoorzaak van de bekende zwanenfamilie.

Al meer dan twintig jaar leefde zwaan Anthon met zijn familie in de Ypenburgse wateren. Vooral bij Anthony Fokkersingel (waar de zwaan naar vernoemd is) en de Blériotlaan liepen de dieren rond. Nadat de zwanen begin deze maand ziek werden en al enkele jongen overleden kwamen ze terecht bij dierenopvang De Wulp. Daar ging het weer beter met de zwanen en dus werden ze terug gezet. Toch ging het mis. Afgelopen vrijdag troffen buurtbewoners zwaan Anthon dood aan in het water.

“Iedereen in de buurt is verslagen”, zegt buurtbewoner Patty Kames op Den Haag FM. Ze is een doneeractie gestart en wil geld inzamelen voor vogelopvang De Wulp en voor een gedenkteken. “We willen dat Anthon niet vergeten wordt”, zegt Kames die nog niet precies weet hoe het gedenkteken eruit komt te zien. “Daar zijn we nog over aan het nadenken. We krijgen de ringen terug en willen misschien iets met een magnolia boom. Dat is de boom van de liefde net als een zwanenkoppel dat symboliseert.”

Botulisme

Vogelopvang De Wulp doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Omdat de zwanen fit en gezond waren toen ze werden teruggeplaatst lijkt het de vogelopvang niet aannemelijk dat ze in zo’n korte tijd aan botulisme overleden zijn, maar De Wulp sluit niks uit. Eind deze week wordt de uitslag verwacht. Verder laat De Wulp weten dat de kosten voor het onderzoek vergoed worden door de gemeente. De inzamelingsactie is dus niet per sé nodig, maar de vogelopvang kan het geld wel goed gebruiken en zegt de actie ‘super lief’ te vinden.

Luister hier naar het interview met Patty Smit op Den Haag FM

Foto: Een aantal buurtbewoners herdacht de overleden zwanenfamilie afgelopen zaterdag. (Foto: Omroep West).