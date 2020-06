Koninklijke Bibliotheek steunt racismeprotesten, maar uit collectie wordt niets verwijderd

“Als nationale bibliotheek zijn we solidair met de Black Lives Matter-protesten tegen discriminatie en racisme”, dat stelt de Koninklijke Bibliotheek (KB) vandaag in een verklaring. Daarvoor onderschrijft ze het statement van The International Federation of Library Associations and Institutions. “Wij willen ons inzetten voor een meer inclusieve samenleving, daarom steunen we deze internationale beweging tegen racisme en ongelijkheid”, vertelt Lucinda Jones, hoofd afdeling collecties, in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

KB zegt het belangrijk te vinden zich op dit vlak uit te spreken. “Dat vinden wij van wel. Een samenleving die elkaar goed begrijpt en waar iedereen zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt, dat vinden we belangrijk. Voor mij als hoofd collectie speelt de vraag welke rol de collectie kan spelen bij inclusiviteit.” In een eerder statement viel te lezen dat er volgens de KB geen plaats is voor racisme in de samenleving, organisatie en collectie, maar dat moet niet beschouwd worden als pleidooi om werken uit de collectie te halen. “We willen juist de collectie verbreden. We willen onze eigen blik verbreden”, vertelt Lucinda. “Het is niet het geval dat we iets uit de collectie gaan verwijderen. Dat gaan we ook nooit doen.”

“Dat betekent dat we kijken naar de collectie van voor 1974 waar er wat hiaten in zitten”, zo vervolgt Lucinda. “Deze internationale bewegingen doet ons ook beter kijken of we alles in huis hebben. Dus bijvoorbeeld: ‘Hebben we al het werk geschreven door vrouwen?’. Dat werd vroeger niet gezien als literatuur en dus werd het ook niet bewaard. Dit soort bewegingen zet ons aan het denken over hoe we de collectie zo volledig mogelijk kunnen maken.” De Nationale bibliotheek verzamelt alles wat in Nederland gepubliceerd is. Dat criterium bestaat sinds 1974. “We zien door de pluriformiteit hoe er vroeger gedacht werd.”

Foto: Maarten Brakema

