Ondernemers mogen langer blijven in Pand Zuidwest

De ondernemers die tijdelijk verblijven in Pand Zuidwest in winkelcentrum Leyweg mogen daar langer blijven zitten. Tot en met in ieder geval augustus is hun verblijf in het voormalige V&D pand verlengd. Dat bevestigt projectleider Najat Lachab tegenover Den Haag FM.

Pand Zuidwest werd begin februari feestelijk geopend en is een tijdelijke verzamelplek voor startende ondernemers en ambachtelijke makers uit heel Den Haag. In het pand zitten kleine bedrijven zoals Das Glück, De vintage kilo sale, Vinylkruk, 3 is a crowd en Earlyrobots. Ook geeft de Haagse Hogeschool op deze locatie colleges over retail en konden er verschillende evenementen worden georganiseerd.

Nu de ondernemers er langer blijven willen zij dat er een koopavond gaat komen in het winkelcentrum. Dat zou de donderdagavond moeten worden. Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met het pand als de ondernemers er weg zijn. Mogelijk gaat supermarkt Jumbo een verdieping naar boven.

Foto: Archieffoto Richard Mulder