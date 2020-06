Opnieuw explosie bij reisbureau van vader topcrimineel Reda N.

Bij reisbureau Royal Tours aan de Hoefkade is in de nacht van zondag op maandag een explosief ontploft, dat bevestigt de politie. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. De eigenaar van de zaak is de vader van de beruchte Haagse crimineel Reda N.. De zaak werd vorig jaar ook al vernield door een explosie.

Bij de explosie werd de deur vernield. Op foto’s is te zien dat er een stuk van de sponning is weggeblazen, ook is stuk uit een zware ruit van de winkeldeur verdwenen. Het opstapje voor de deur is beschadigd. Voor het onderzoek werd ook de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie opgeroepen.

Het is niet de eerste keer dat er een incident is bij het reisbureau. Op 16 mei 2019 was er een enorme explosie die het reisbureau aan puin legde. De ontploffing was vastgelegd op een bewakingscamera. De schade was enorm; de voordeur werd uit het pand geslagen en alle ramen lagen eruit. Ook omliggende huizen waren beschadigd. Bij de explosie raakte niemand gewond.

Reda N. zit een gevangenisstraf van 12 jaar uit voor twee gewelddadige overvallen in 2012, onder andere op multimiljonair Wim Zegwaard. Hij zou meer overvallen hebben gepleegd, maar was lang ongrijpbaar voor de politie. Reda N. zei in mei vorig jaar dat er geen verband is tussen hem en de explosie vorig jaar.