Opnieuw protest Black Lives Matter op Malieveld gepland

Black Lives Matter heeft aangekondigd om komende zaterdag opnieuw te protesteren tegen politiegeweld. “Black Lives Matter NL houdt al weken de pleinen van Nederland bezet, en toch blijft de politiek onze boodschap negeren”, zo schrijft men op Facebook als reden om opnieuw te gaan demonstreren. Het protest staat gepland tussen 14.00 en 15.30 uur.

“Door het overhaast legaliseren van nog meer politiegeweld spuugt het kabinet en de politiek opnieuw op gemeenschappen van kleur in Nederland”, zo schrijft men. Vorige week werd in de Eerste Kamer een wet behandeld met betrekking tot agenten die geweld of hun dienstwapen gebruiken, die zouden niet meer automatisch een verdachte moeten zijn.

Op 2 juni werd ook al gedemonstreerd op het Haagse Malieveld. Die demonstratie verliep rustig. Aanleiding voor de protesten wereldwijd is de dood van de 46-jarige George Floyd in de Verenigde Staten. In Nederland waren er, naast Den Haag, protesten in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg.