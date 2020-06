Praktijklessen ROC Mondriaan weer van start

Vanaf vandaag zijn examens, tentamens en praktijklessen weer mogelijk voor studenten van het MBO, HBO en de universiteit. Middelbare scholen gingen eerder al gedeeltelijk open en sinds vorige week is het basisonderwijs volledig heropend. “Ik vind het geweldig weer om de leerlingen te zien en hun gerechten te kunnen proeven. De studenten krijgen vandaag een masterclass om risotto te leren maken en daar hebben we allemaal heel veel zin in”, vertelt docent Vincent Dullaart van de koksopleiding aan het ROC Mondriaan in Haagse Ochtendradio.

Voor de docent aan de koksopleiding was het lastig de lessen voort te zetten afgelopen weken. Dullaart: “De theoretische lessen konden prima via bijvoorbeeld Teams, maar voor de praktijklessen was het moeilijk. Ik heb de leerlingen challenges gegeven waarbij ze thuis gerechten en opdrachten moesten maken en foto’s en videos konden insturen. Het proeven zit er dan natuurlijk niet in. Uitleggen op afstand is dan soms best moeilijk”. Dullaart is blij de leerlingen weer in de keuken aan het werk te zien.

De lessen beginnen om 11.00 uur in kleine groepjes zodat leerlingen buiten de spits reizen en niet met teveel tegelijk in de school aanwezig zijn. “In de klas blijven ze zo veel mogelijk op hun plek staan. Als er ingrediënten nodig zijn kunnen ze dat vragen, zodat ze niet teveel door de klas hoeven te lopen”, zegt Dullaart. Met de getroffen maatregelen verwacht de docent geen onveilige situaties: “Mocht er een keer iemand van zijn plek af komen en richting de koelkast lopen dan zal dat geen onwil zijn, eerder een moment van onoplettendheid. Ik voorzie geen problemen”.

Luister hier naar het gesprek met Vincent Dullaart.