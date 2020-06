Ondernemers mogen langer blijven in Pand Zuidwest

Vijf partijen stellen vragen over beloning directies van Haagse kunstinstellingen

De Haagse Stadspartij, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en VVD hebben aan het stadsbestuur vragen gesteld over de beloning van directies van Haagse kunstinstellingen. Dit naar aanleiding van het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Den Haag. De partijen stellen dat er in de sector wel wordt gekeken naar een eerlijke beloning voor kunstenaars en werknemers, maar naar de beloning van de directies is niet gekeken zo stellen zij.

Uit vragen blijkt dat de partijen constateren dat directieleden van het Nationale Theater, het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Dans- en Muziekcentrum Den Haag een hogere beloning krijgen dan volgens de CAO is toegestaan. De partijen willen weten hoe dit kan en hoe dat in verhouding staat tot subsidiegelden vanuit de gemeente.

“Instellingen geven aan dat zij moeite hebben hun werknemers een eerlijke vergoeding te geven, terwijl de directieleden wel zeer fors betaald worden. Dat is krom en niet te verteren”, zo zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij.