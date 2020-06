Den Haag wil bezoekers naar rustigere gebieden lokken: “Een zee van ruimte”

Ondanks het coronavirus wil de gemeente Den Haag met de campagne ‘Een zee van ruimte’ weer bezoekers trekken. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat de gemeente mensen weer oproept om de stad te bezoeken. “Door bezoekers kennis te laten maken met de zee van ruimte die de stad biedt, hen al het moois buiten de gebaande paden te laten ontdekken, en tevens te stimuleren om op rustigere momenten te komen, kunnen bezoekers en bewoners op een veilige en gastvrije manier genieten van alles wat de koninklijke stad aan zee te bieden heeft”, schrijft de gemeente dinsdagmiddag.

Als stad aan zee beschikt Den Haag letterlijk over een zee van ruimte. Een kustlijn van 11 km met ruim 70 strandpaviljoens en een recent opgeknapte en verbrede boulevard, een diverse sfeervolle binnenstad en aantrekkelijke winkelstraten buiten het centrum, de internationale zone met diverse attracties, stadsparken en mooie natuur- en recreatiegebieden zoals het uitgestrekte Nationaal Park Hollandse Duinen: allen bieden voldoende ruimte in tijden waar 1,5 meter afstand de voorwaarde is geworden om veilig te kunnen recreëren.

Ondernemers in horeca, detailhandel en diverse attracties staan te trappelen om gasten op een veilige en gastvrije manier te ontvangen. Na de versoepeling van de coronamaatregelen komt de economie stap voor stap op gang. Daar waar mensen de weg naar de Grote Marktstraat, Spuistraat en de hoofdentree van de boulevard bij het Palaceplein weer goed weten te vinden, blijft de toestroom van bezoekers op andere plekken in de stad achter. Ook bij musea en attracties blijft het vooralsnog rustig.

De gemeente Den Haag geeft daarom opdracht aan The Hague Marketing Bureau, Marketing Haagse Binnenstad en Stichting Buitengewoon Scheveningen om mensen te stimuleren ook de rustigere gebieden te bezoeken. Door vooraf en ter plaatse actief in te zetten op spreiding van bezoekers, kan de stad de veiligheid van zowel bezoeker als bewoner waarborgen en tevens de lokale economie stimuleren.

“Met de campagne ‘Een zee van ruimte’ willen we bezoekers en bewoners laten weten dat er nog veel meer aantrekkelijke plekken in de stad zijn”, zegt economiewethouder Saskia Bruines (D66). “We hebben verschillende manieren om de drukte in de stad te monitoren en treffen de benodigde maatregelen om bezoekersstromen in goede banen te leiden en te verspreiden over de stad. Op deze manier stimuleren we samen de economie op een veilige manier.”

Via diverse kanalen worden inspiratievideo’s gedeeld van verborgen parels in de stad en alternatieven geboden voor drukbezochte winkelstraten. Op de website denhaag.com kunnen mensen voorafgaand aan hun bezoek een vragenlijst invullen. Op basis van de antwoorden ontvangen ze een op maat gemaakt programma voor een bezoek aan Den Haag. In het advies is aandacht voor de spreiding over de verschillende kerngebieden in de stad en passend vervoer naar Den Haag. Ook is op de website informatie te vinden over de drukte in de stad die dag.

Ook worden strandbezoekers bijvoorbeeld verspreid over de gehele boulevard en worden bezoekers in de drukke winkelstraten verwezen naar rustigere winkelstraten. Hiermee wil Den Haag haar gasten alsnog een positieve en veilige beleving bieden tijdens een bezoek aan de stad. In de binnenstad zullen de hosts zichtbaar zijn als ‘Royal host brigade’ om daarmee het koninklijke karakter van de stad te benadrukken. Aan zee zullen de hosts een meer nautische uitstraling hebben.

De Haagse SP-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot noemt het “een hartstikke goed idee”, maar vindt het opmerkelijk dat het college van burgemeester en wethouders er twee weken geleden nog niets voor zou voelen. “Hopelijk in ieder geval genoeg aandacht voor winkelcentrum Leyweg en de Megastores”, aldus Hoefsloot.