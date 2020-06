Laak gaat aan de deur in gesprek over afvalproblematiek

Eerste waterput in naam van Bilal Aydin geslagen in Bangladesh

De eerste waterput ter nagedachtenis aan Bilal Aydin is geslagen in Bangladesh. In totaal zullen er 84 waterputten komen, de overige 83 staan gepland om te worden geslagen in Pakistan.

Bilal uit Laak kwam in december van 2019 om het leven bij een steekpartij op de Goudriaankade, ter nagedachtenis werd door vrienden en familie besloten waterputten in zijn naam mogelijk te maken.

De inzamelingsactie voor de in december overleden Bilal Aydin uit Laak was snel succesvol en leverde 38.740 euro op.