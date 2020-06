Forse groei van aantal huishoudens in Haagse regio, woningtekort blijft toenemen

De komende vijftien jaar wordt er in de regio Den Haag een forse groei van het aantal huishoudens verwacht, zo’n vijftien procent of meer. Dat is slecht nieuws voor woningzoekenden, want mede hierdoor blijft het woningtekort in de Haagse regio toenemen: meer dan 7 procent voor 2025. Dat staat in de Primos-prognose van onderzoeksbureau ABF-Research, die opgenomen is in het rapport ‘Staat van de woningmarkt’. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het aantal huishoudens in Nederland neemt in de prognose toe met 924.000 (11,5 procent) van 8,02 miljoen in 2020 tot 8,94 miljoen in 2035. Vooral het aantal alleenstaande huishoudens neemt met 750.000 (24 procent) sterk toe. In de eerste jaren bestaat de toename van alleenstaanden voor ruim 40 procent uit 65-plussers. Vanaf 2030 bestaat de toename vrijwel geheel uit 65-plussers. De verwachting is dat de gemiddelde huishoudensgrootte afneemt naar 2,07 personen per huishouden.

De Primos-prognose verwacht een voortgaande regionale differentiatie. Naar verwachting groeit het aantal huishoudens in het woningmarktgebied Amsterdam (20 procent) het sterkst tot 2035. Maar ook voor de woningmarktgebieden Utrecht, Den Haag, Ede, Amersfoort wordt een forse groei van 15 procent of meer verwacht. In Zuid-Limburg wordt huishoudenskrimp verwacht. In andere regio’s die nu al of op termijn bevolkingskrimp kennen, neemt het aantal huishoudens tot 2035 minimaal toe. Onder de woningmarktregio Den Haag vallen – behalve de Hofstad – ook Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Dit jaar worden naar verwachting maar 55.000 woningen in heel Nederland gebouwd, veel minder dan de 75.000 per jaar die het kabinet eigenlijk ambieert. Dat komt vooral door de stikstofproblemen en de strenge regels rond de chemische stoffen PFAS en een tekort aan bouwlocaties. Volgend jaar worden naar verwachting slechts 50.000 woningen gebouwd. In het jaar erop herstelt de bouw zich weer wat, verwacht Ollongren.

De verwachte daling van de bouwproductie, in combinatie met de verdere toename van het aantal huishoudens, leidt ertoe dat het landelijke woningtekort verder zal oplopen naar 5,1 procent (419.000 woningen) in 2025. In de regio’s Den Haag, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam worden tekorten van meer dan 7 procent geraamd voor 2025.

Voor Den Haag zijn deze prognoses een enorme uitdaging, weet ook wethouder Martijn Balster (PvdA) van wonen. Luister woensdagmiddag 17 juni om 12.20 uur naar Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM hoe de wethouder de woningnood te lijf wil gaan.