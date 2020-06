Geen fietsende groep 7- en 8-leerlingen in Den Haag voor verkeersexamen

In groep 7 en 8 van de basisschool vindt normaal het Veilig Verkeer Nederland verkeersexamen plaats, bestaande uit een praktijk- en een theoriegedeelte, maar dit jaar blijft het enkel bij het theoretische gedeelte. Vanwege corona is het verkeersexamen van maart uitgesteld naar deze week. Ook op de Petrus Dondersschool aan de Ambachtsgaarde in Den Haag doen de leerlingen uit groep 7 en 8 alleen het theorieverkeersexamen en niet het fietsexamen.

Juf Denise van groep 7 en 8 van de Petrus Dondersschool vertelt aan Den Haag FM waarom het belangrijk is dat scholen dit aanbieden: “Sommige scholen doen niet mee aan het verkeersexamen omdat zij liever meer tijd steken in rekenen en taal. Zij vinden het ook een taak voor de ouders. Ik vind het wel heel belangrijk om dit te doen vanuit school. Vooral voor kinderen in groep 8, die straks veel zelf moeten fietsen”.

Het praktische verkeersexamens is geannuleerd of uitgesteld. Kinderen die nu in groep 7 zitten, kunnen na de zomervakantie meedoen aan het praktijkgedeelte, het zogenaamde fietsexamen als ze in groep 8 zitten. Voor de groep 8 leerlingen die nu géén praktisch verkeersexamen kunnen afleggen staat op de website van Veilig Verkeer Nederland een alternatieve praktijktoets voor thuis.

Luister hier naar het interview met Denise Lodewica.



Foto uit archief.