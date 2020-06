Huurders in problemen door corona, maatwerk ingezet

Door de coronacrisis zijn tot nu toe tussen de 12.000 en 48.000 van de in totaal 2,4 miljoen huurders in Nederland financieel zo in de knel gekomen dat zij hun huur niet kunnen betalen. Sociale en private verhuurdersorganisaties hebben aangegeven dat 0,5 tot 2 procent van hun huurders zich heeft gemeld voor hulp. In ruim driekwart van de gevallen heeft de verhuurder inmiddels maatregelen getroffen om deze huurders tegemoet te komen, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Om hoeveel Haagse gevallen het gaat, is niet bekend.

Afhankelijk van de betalingsproblemen en de omstandigheden van de huurder zijn huurbetalingen uitgesteld of kregen huurders tijdelijk korting op hun huur. In 5 procent van de gevallen is de huur verlaagd. Ook worden mensen begeleid naar een woning die beter bij hun nieuwe financiële situatie past.

Ollongren heeft bij de verhuurders nadrukkelijk aangedrongen op maatwerk. Tegelijk weigert ze de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli voor iedereen op te schorten, waar de Eerste Kamer haar toe heeft opgeroepen. Een meerderheid van de senaat, waar de coalitiepartijen in de minderheid zijn, heeft daartoe twee keer een motie aangenomen.

Ongeveer 80 procent van de verhuurders is bij de koepelorganisaties aangesloten.

SP Den Haag: “Het is iets waar we al bang voor waren”

In het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den haag FM laat SP-fractievoorzitter Lesley Arp weten te schrikken van dit bericht. “Het is ook iets waar we al bang voor waren. Vorig jaar bleek al dat een kwart van de huurders in Nederland in de kosten voor levensonderhoud niet kon voorzien. Ik ben bang dat dat probleem alleen maar groter wordt.” Arp herkent de probleemsituaties waar mensen in terechtkomen wel: “Je ziet het vooral bij ZZP’ers, of mensen met een AOW die problemen ermee hebben.”

Arp baalt dat de oproep vanuit de Eerste Kamer nog niet is uitgevoerd door de minister. “Laten we niet vergeten dat er een uitspraak van een meerderheid van Eerste Kamer ligt om de huurverhoging niet door te laten gaan. We zijn benieuwd wat ze daar mee gaat doen.” Ook zou een stevig geluid vanuit het stadsbestuur wenselijk zijn vindt Lesley: “Ik heb zelf een motie ingediend om in Den Haag te kijken naar een huurbevriezing, het stadsbestuur wilde dat niet uitvoeren, ze kijken heel erg naar het Rijk. Dat vind ik jammer, ik had graag gezien dat onze wethouder stelling had genomen hierin.”

