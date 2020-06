Eerste waterput in naam van Bilal Aydin geslagen in Bangladesh

Laak gaat aan de deur in gesprek over afvalproblematiek

Inwoners van een deel van Laak kunnen binnenkort verwachten dat er wordt aangebeld om te praten over het vele afval wat in de wijk op straat te vinden is. Dat valt op te maken uit een bericht op de Facebookpagina van het stadsdeel. Er wordt met het onderzoek geprobeerd een oplossing te vinden voor het vele afval op straat.

Door corona is zou de hoeveelheid afval de afgelopen maanden schrikbarend zijn gestegen, zo schrijft men. “Dit heeft geleid tot volle orac’s, bijplaatsingen en grofvuil op straat. Wij hebben dit zelf op straat gezien maar ook meegekregen door meldingen en signalen van bewoners.”

Om overlast van het afval te beperken zal er in het weekend extra inzet zijn om bijgeplaatst afval op te halen, ook komen er aanbiedplekken voor grofvuil. Daarnaast wordt gesproken over extra controles en een opruimwedstrijd.