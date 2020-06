Marcel Verreck: “Helaas speelt het meeste theater zich nu buiten op straat af”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag TV, vanuit theater De Nieuwe Regentes aan de Weimarstraat. “Helaas speelt het meeste theater zich nu buiten op straat af. Want de wereld gaat weer open en wat zijn we er blij mee. We staan letterlijk te dringen om weer te gaan leven na al de vreselijke opofferingen”, zegt Verreck over de gevolgen van het coronavirus op de Haagse samenleving.