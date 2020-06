“Breng ook MegaStores en winkelcentrum Leyweg onder de aandacht”

Als het aan de SP Den Haag ligt worden ook winkelcentra zoals Megastores en winkelcentrum Leyweg onder de aandacht gebracht als aantrekkelijke gebieden om langs te gaan. De gemeente Den Haag lanceerde dinsdag de campagne ‘Een zee van ruimte’, die bezoekers moet wijzen op aantrekkelijke gebieden in de stad.

“Wat voor ons heel belangrijk is is dat het een grote kans kan zijn om noodlijdende winkelcentra onder de aandacht te brengen. Dat bewoners meer weten dat ze ook kunnen winkelen in de eigen buurt”, zegt SP Den Haag-fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Ik denk dat als je naar het aanbod kijkt dat er mooie winkels zijn. Er is daar wel degelijk ook de gezelligheid te vinden. Het grote probleem is ook dat, omdat mensen het minder goed weten te vinden het er wat rustiger is. Door de coronacrisis moeten we de mensen een beetje spreiden, dan brengen we het onder de aandacht en misschien beklijft het wel.”

Luister hier naar het gesprek met Rick Hoefsloot op Den Haag FM.