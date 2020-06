Chauffeurs van touringcars aangekomen op het Malieveld

Op het Malieveld in Den Haag zijn de chauffeurs van touringcars aangekomen voor een protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Rond de veertig bussen kwamen onder politiebegeleiding om ongeveer 14.00 uur aan en parkeerden in de buurt. De rest van de touringcars staat geparkeerd bij het stadion van ADO Den Haag.

Op het Malieveld is onder andere een podium neergezet. Al in de ochtend stonden langs het grasveld zo’n vijftien bussen. Daar verzamelden zich in de loop van de middag meer mensen.

De touringcars kwamen in colonnes richting Den Haag gereden. Dat gaf rond het middaguur oponthoud op de A12 waar volgens Rijkswaterstaat een file ontstond tussen Zoetermeer en Nootdorp. De politie begeleidde de bussen over de snelweg naar het stadion. Daarvandaan vertrokken de chauffeurs met zo’n veertig touringcars toeterend richting het Malieveld.

De busondernemingen protesteren omdat ze vinden dat coronaregels voor hen strenger zijn dan die voor het openbaar vervoer en de luchtvaart. En ze vragen om financiële steun.

Een van de aanwezigen zegt dat het seizoen voor de busbedrijven al in het water is gevallen. Geld is volgens hem nodig om tot volgend jaar overeind te blijven. “Als we niet snel steun krijgen, valt heel de sector om.”

De HTM meldt dat buslijn 20 omrijdt, daardoor vervallen de haltes Malieveld en Weissenbruchstraat.