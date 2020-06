Tijdelijke stop op nieuwe vergunningen voor kamerbewoning in heel Den Haag

Operaties in HagaZiekenhuis afgezegd door technische storing

Gemeente: boetes, controles, afsluitingen na overlast op Scheveningen

Meer in

De gemeente Den Haag blijft boetes uitdelen, controles uitvoeren en wegen afsluiten om de overlast rondom Scheveningen-Haven tegen te gaan. “De ingezette maatregelen zullen in de komende weken worden voorgezet”, antwoordt waarnemend burgemeester Johan Remkes op vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Scheveningers rondom de havens zijn de laatste maanden getuige geweest van illegale straatraces, drugsgebruik, luide muziek uit auto’s, groepen hangjongeren en lachgasgebruikers. Zo is de Vissershavenweg “het decor van illegale straatraces met gillende motoren en rokende banden”, betoogt raadslid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) in zijn vragen. Hij vroeg zich af waarom de handhaving en politie niet heeft ingegrepen.

Maar dat is wel degelijk gebeurd, stelt de gemeente. “Meldingen met betrekking tot straatraces zijn direct door de politie opgepakt. Daar waar mogelijk is proces-verbaal opgemaakt tegen de betrokkenen”, schrijft Remkes. Hoeveel meldingen er zijn gedaan en hoeveel boetes er zijn uitgedeeld, is niet bekendgemaakt.

Het college heeft de afgelopen weken verschillende maatregelen (in het kader van corona) ingezet om de straatraces, groepsvorming en overlast te voorkomen. Zo zijn er straten aan de Eerste en Tweede Haven, Strandweg en verschillende opgangen naar de Strandweg afgesloten voor motorvoertuigen. Remkes: “Daarnaast hebben de politie, het team verkeer en het handhavingsteam veel controles uitgevoerd in en rondom de haven. Met het gevolg dat er diverse waarschuwingen zijn uitgedeeld en bekeuringen zijn geschreven. Daarnaast zijn er tekstkarren ingezet waarop gewaarschuwd wordt. Op heterdaad wordt bij elke constatering van vervuiling en overlast opgetreden door zowel politie als het handhavingsteam. Zo nodig zal de persoon ook vervolgd worden.” Het college van burgemeester en wethouders belooft dat de ingezette maatregelen in de komende weken worden voortgezet.

Gemeenteraadslid Oudshoorn ziet een andere realiteit. “De overlast heeft zich verplaatst naar de Westduinweg en de Statenlaan. Er is totaal geen handhaving”, zegt hij tegen Den Haag FM. “Ze racen hier nog steeds met 120 uur. Bewoners van Scheveningen zijn bang dat ze worden doodgereden. Sterker nog, het is niet meer de vraag óf het gaat gebeuren, maar wanneer”, aldus het verontruste raadslid. Oudshoorn zal de beantwoording van burgemeester op de politieke agenda zetten, om zo meer duidelijkheid te krijgen over de aanpak van de gemeente.