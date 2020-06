Monumentale status voor elf bomen

De gemeente Den Haag geeft nog eens elf bomen de monumentale status. Daarmee komt het totale aantal op 1.254. De bijzondere bomen zijn meer dan vijftig jaar oud en hebben daarnaast een cultuurhistorische waarde, zijn zeldzaam of bijvoorbeeld beeldbepalend. Om de vijf jaar wordt de lijst onder de loep genomen en aangevuld. De monumentale bomen worden extra verzorgd en beschermd. Tien van de nieuw toegevoegde bomen zijn in het bezit van de gemeente Den Haag en staan in Laak, de particuliere boom staat in Haagse Hout.

“Door de Tweede Wereldoorlog zijn er helaas veel oude bomen verdwenen in onze stad, dat is natuurlijk ongelooflijk zonde”, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA), verantwoordelijk voor de Haagse buitenruimte. “Toch hebben we nu iets meer dan 1250 bijzondere bomen met de monumentale status. Daar ben ik niet alleen trots, maar ook extra zuinig op. De bomen zijn belangrijk voor het klimaat en de natuur. Bovendien vertellen ze veel over de geschiedenis van onze stad. Ik nodig Hagenaars dan ook uit eens een wandelingetje langs de mooiste monumentale bomen te maken.”

Op de website hethaagsegroen.nl vertelt boomdeskundige Leendert Koudstaal over de Haagse monumentale bomen. Daar kunnen bewoners ook gratis een wandelroute downloaden. Deze voert langs een aantal prachtige bomen en hun verhalen. De meeste monumentale bomen staan in de binnenstad en op de landgoederen Clingendael, Oosterbeek en Marlot in Haagse Hout. De oudste gemeentelijke monumentale boom is een eik die meer dan 300 jaar oud is, deze staat in de Scheveningse Bosjes bij de Waterpartij. De oudste particuliere monumentale boom is een juttepeer in het Heilige Geesthofje. Deze staat er al sinds 1647.

Foto: deze corylus colurna aan de Laakkade is een van gemeentelijke bomen die deze ronde de monumentale status heeft gekregen van de gemeente Den Haag. De boom is behalve beeldbepalend, ook de oudste boomhazelaar van Den Haag.