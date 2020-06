STRAATVRAAG: Verloedering in Transvaal? ‘Het is hier een zooitje!’

In de wijk Transvaal wonen duizenden arbeidsmigranten uit voornamelijk Oost-Europa. Vaak wonen zij met veel mensen in een huis. Al jaren klagen bewoners van de wijk over de verschillende problemen in hun buurt. Zo is er veel vervuiling, omdat mensen hun afval zomaar op straat gooien. Maar er is ook sprake van overbevolking en onveiligheid.

Verslaggever Pim Markering nam een kijkje in Transvaal en vroeg de bewoners hoe ernstig de situatie is.