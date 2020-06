Tijdelijke stop op nieuwe vergunningen voor kamerbewoning in heel Den Haag

In alle wijken van Den Haag geldt per direct een tijdelijke stop op nieuwe vergunningen voor kamerbewoning. Sinds maart 2020 gold deze tijdelijke stop al in de tien wijken waar betaalbare woningen het snelst dreigen te verdwijnen. Dit is nu uitgebreid. Hierover is de gemeenteraad vandaag geïnformeerd door het college.

Aanleiding is een motie van ChristenUnie/SGP, VVD, Hart voor Den Haag, 50PLUS, PVV, CDA, Islam Democraten en GroenLinks. De partijen vroegen om de tijdelijke stop in tien wijken zo snel mogelijk uit te breiden naar de gehele stad. Reden hiervoor was de zorg voor nadelige gevolgen in woonwijken waar geen stop op de afgifte van vergunningen voor kamerbewoning is. Denk hierbij aan het wooncomfort, de leefbaarheid en sociale cohesie in woonwijken. Wethouder Martijn Balster (PvdA) van wonen, wijken en welzijn: “In het belang van fatsoenlijke kamerbewoning in de stad moeten er snel nieuwe spelregels komen. Daar werken we hard aan.”

In maart kondigde wethouder Balster een stop op nieuwe vergunningen voor kamerbewoning aan in tien Haagse wijken. Dit was noodzakelijk vanwege de druk op de schaarse goedkope woningvoorraad in deze wijken. Voor het zomerreces komt het college terug op het initiatiefvoorstel ‘Laat ’t leefbaar, verminder verkamering’ en informeert het college de raad over de contouren voor nieuw kamerbewoningsbeleid.