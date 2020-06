Toekomstig Haags woningtekort: “We kunnen het niet alleen oplossen”

De komende vijftien jaar wordt er in de regio Den Haag een forse groei van het aantal huishoudens verwacht, zo’n vijftien procent of meer. De verwachting is dat het woningtekort in de Haagse regio toeneemt tot meer dan 7 procent voor 2025. Dat staat in de Primos-prognose van onderzoeksbureau ABF-Research. “Iedere keer zien we dat de groei groter is dan we denken. In Den Haag proberen we ontzettend hard te bouwen om die groei van de stad bij te houden. Maar we liggen echt achter. We hebben weinig grond in Den Haag en dat maakt het ingewikkeld”, zo reageert wethouder Martijn Balster in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Nu gaan deze cijfers over de regio en dat geeft aan dat het belangrijk is niet alleen in Den Haag te bouwen, maar ook in de regio. Dat is ook reden dat we met omliggende gemeenten hier goede afspraken over te maken”, zo stelt Balster. “Onze mogelijkheden zijn beperkt. Ik zie dat de Rijksoverheid steeds meer de regie neemt. Ik denk dat het goed is dat zij gaat sturen op de woningproductie. Het zou goed zijn als de overheid ervoor zorgt dat andere regio’s ook hun verantwoordelijkheid pakken.”

“We kunnen het zeker niet alleen.” De wethouder stelt helder dat er steun gewenst is vanuit de Rijksoverheid voor de planning en financieel. “Het is zó belangrijk dat we niet alleen op de schaal van de grote steden kijken, maar ook op de schaal van de regio. En groter dan dat, we moeten ook kijken naar de regio’s waar de druk minder groot is.”

Uit de prognose blijkt tevens dat er in de toekomst meer eenpersoonshuishoudens worden verwacht in de stad. “In de nieuwbouw worden ook kleinere woningen gerealiseerd. Aan de andere kant willen we er ook voor zorgen dat er plek is voor wanneer er gezinsuitbreiding is. Je ziet wel in de stad meer eenpersoonshuishoudens. Maar we hebben ook nog een andere kant; de leefbaarheid in sommige wijken. Daarom hebben we bijvoorbeeld kamerbewoning aangepakt. Het absorptievermogen van de bestaande woningvoorraad is begrenst”, aldus de wethouder over de mogelijkheid om de huidige woningvoorraad aan te passen voor de verwachte toekomst.

Luister hier naar het gesprek met Martijn Balster op Den Haag FM.