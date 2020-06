Wethouder Bredemeijer en directeur Hamdi helpen ADO met inzaaien van natuurgras

Wethouder Sport Hilbert Bredemeijer en algemeen directeur van ADO Den Haag Mohammed Hamdi hebben woensdagochtend geholpen met het inzaaien van het gras. In het stadion werd het laatste deel van de nieuwe natuurgrasmat ingezaaid. Beide bestuurders zijn nu al trots op de grasmat. “Je voetbalhart gaat er sneller van kloppen’, zegt Hamdi. Bredemeijer voegt daar aan toe: “Eigenlijk moet je wedstrijden voetballen op echt natuurgras.”

Blèf van ut gras! Want ADO schakelt over naar natuurgras. Wethouder @bredemeijer en directeur Hamdi hielpen vanmorgen een handje met het inzaaien! De vraag is alleen wanneer de bal weer gaat rollen pic.twitter.com/ufye7nN8B2 — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) June 17, 2020

Naast de ouderwetse geur van het natuurgras en het feit dat de kans op blessures kleiner is, hoopt ADO dat het helpt om meer spelers aan te trekken. Sommige voetballers willen namelijk niet naar een club die op kunstgras traint en speelt. Het gevolg van de overgang is wel dat de selectie ergens anders moet gaan trainen. Dat is nu tijdelijk het Prinses Irene Sportpark in Rijswijk. De vrouwen wijken uit naar de velden van SVV Scheveningen.

Het uiteindelijke doel is om van jeugdcomplex ‘De aftrap’ in het Zuiderpark een volwaardige trainingsaccommodatie te maken waar de selectie permanent gaat trainen. Daar moeten nog wel wat dingen voor geregeld worden. “Denk daarbij aan een tribune, ontmoetingsruimtes, een grote gym en natuurgrasvelden”, zegt Hamdi. Wethouder Bredemeijer vult daarop aan. “Dat is net iets teveel om op korte termijn te regelen en dus nemen we daar meer tijd voor.”

Foto: ADO Den Haag / Laurens Lindhout