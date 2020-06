ADO verkoopt al meer dan 4.500 seizoenskaarten

ADO Den Haag heeft op dit moment 4.578 seizoenskaarten verkocht voor het aankomende voetbalseizoen. Ondanks dat het nog niet duidelijk is wanneer de competitie weer van start gaat en of dat met of zonder publiek is blijven veel supporters de club steunen.

Van de meer dan 4.500 seizoenskaarten die ADO verkocht heeft hebben ruim 2.300 fans een actieve keuze gemaakt voor ‘Full Support’ of ‘Support’, waarvan ook nog eens negentig procent gekozen heeft voor de ultieme steunvariant Full Support. Onderdeel van het ‘Full Support’ pakket is dat fans toegang krijgen tot een speciaal platform met unieke kortingen.

Algemeen directeur Mohammed Hamdi liet eerder aan Den Haag FM weten bijzonder trots te zijn op het feit dat de supporters zo achter de club staan. Op haar website schrijft ADO: “We zijn enorm dankbaar voor de support die veel fans al hebben getoond – in welke vorm dit ook is – maar hebben tegelijkertijd ook alle steun keihard nodig. We willen en moeten namelijk mét elkaar door deze periode komen.”