Gemeente maakt subsidieregelingen transparanter

De gemeente Den Haag maakt de subsidieregelingen transparanter. Het stadsbestuur heeft donderdag een eenduidig kader gepresenteerd waaraan de subsidies moeten voldoen.

Voorheen waren er allerlei afzonderlijke documenten waarop de gemeente haar subsidies baseerde. Een overkoepelend kader ontbrak. Dat gaf onnodige risico’s en zorgde voor te weinig transparantie. Met één helder subsidiekader wordt daar nu een einde aan gemaakt. Voor afzonderlijke beleidsterreinen kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan resultaten die een subsidie moet opleveren. Die worden verwerkt in afzonderlijke subsidieregelingen per beleidsterrein.

“Vanaf nu is voor iedereen duidelijk welke subsidies, voor welk doel en voor welke activiteiten beschikbaar zijn”, legt wethouder Boudewijn Revis (VVD) van financiën uit. “Zo hebben alle inwoners gelijke kansen om subsidie aan te vragen en te ontvangen.” Als een subsidie buiten de subsidieregeling wordt toegekend, wordt een apart collegebesluit genomen over de subsidie.” Jaarlijks verstrekt de gemeente Den Haag zo’n 350 miljoen euro aan subsidies. Grotendeels gaan deze naar cultuur, bibliotheken, onderwijs en zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid.