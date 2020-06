Inspectie onderzoekt in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rol politie bij demonstraties

Haagse PVV: burgemeester moet standbeelden beschermen

De Haagse PVV wil dat waarnemend burgemeester Johan Remkes standbeelden in de stad beschermt tegen “politiek vandalisme”. Dat zegt PVV-fractieleider Sebastian Kruis na berichtgeving van Den Haag FM over een beklad standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt.

“Het tuig moet met hun poten van standbeelden afblijven”, vindt Kruis. “Ik ga de burgemeester vragen of bekend is wie achter deze actiegroep zitten en wat hij gaat doen om beelden te beschermen tegen deze vorm van politiek vandalisme”, aldus de PVV’er.

Het standbeeld van Van Oldenbarnevelt bij de Hofvijver is in de nacht van woensdag op donderdag beklad door activisten. Op het standbeeld aan de Lange Vijverberg staat onder andere de tekst “FUCK VOC”. Op de sokkel zijn verder teksten als “Kami velum lupa” (“Wij zijn het niet vergeten”) en “Kami bersiap” (“Wij zijn paraat”) gekalkt. De actiegroep Aliansi Merah Putih zegt achter de daad te zitten. De activisten hebben voor Van Oldenbarnevelt gekozen, omdat hij achter de oprichting zat van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1602.

De activisten dreigen meer standbeelden, maar ook gebouwen – zoals het Paleis op de Dam en musea – te bekladden. “Wij zullen al jullie geliefde standbeelden gelijk maken met de kleur van de grond tijdens de Banda-moorden. Zolang de Gouden Koets zich vertoont met schilderingen van Afrikaanse en Javaanse slaven die gunsten bieden aan een witte koningin, vallen wij koninklijke erfgoederen aan. Het Paleis op de Dam laat hetzelfde zien, dus zal ook niet veilig zijn, net zoals de roofkunst die wordt tentoongesteld in Nederlandse musea.”