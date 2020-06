News updates relating to the coronavirus in The Hague

Rattenoverlast Moerwijk nog niet voorbij: “Ik mijd sommige plaatsen”

De rattenoverlast in Moerwijk is nog altijd niet verholpen. Dat stelde Conny Ligtvoet van de Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk tijdens de commissie Leefomgeving van de gemeenteraad. “We zijn er een beetje klaar mee. We worden als bewoners afgeschilderd als de oorzaak van het probleem, maar ik wilde toch even benadrukken dat er ook bewoners zijn die niet zo zijn”, vertelt Ligtvoet in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Bij het uitlaten van haar hond komt ze in Moerwijk nog steeds ratten tegen: “Ik loop veel met mijn hond, dan zie ik er twee, drie in de week. Maar vergis je niet; ze zijn groot. Ik mijd sommige plaatsen.”

In de raad haalde de SP Den Haag aan dat het de taak van de gemeente is om de buitenruimte schoon te houden en dat ze niet aan die taak voldoet. Wethouder Hilbert Bredemeijer gaf aan het daar niet mee eens te zijn, al wilde hij wel zeggen dat de gemeente niet altijd in de opdracht slaagt en dat bewoners en gemeente daarin samen moeten werken.

“We hebben een rattenoffensief wat spreekt van meer boetes. Daar zien we weinig van. Wij zijn degene die anderen aanspreken. Daarbij worden we bedreigd”, zo vertelt Ligtvoet: “Moet ik je voor je bek rammen? En wat Haagse woorden met ‘K’ krijg je naar je hoofd.” Dit soort verwensingen zegt Ligtvoet te krijgen wanneer ze buurtbewoners aanspreekt op het voeren met brood. “Als je vraagt aan een volwassen vent op een fiets -met twee, drie tassen met brood- of ie wil stoppen met voeren, dan krijg je te horen: ‘bemoei je er niet mee’. Daar ben je snel klaar mee als buurtbewoner.” Zichtbare handhaving is de oplossing volgens Ligtvoet. “Handhaving in burger is niet zichtbaar.”

Dat er in de commissie vandaag gesproken is over een uitbreiding van het rattenoffensief over de hele stad vindt Ligtvoet mooi, al vond ze het jammer te vernemen dat financiële middelen daarvoor over de stad worden verdeeld. “Ik wil ook dat het hier afgemaakt wordt.” Op het debat in de raad kijkt ze tevreden terug. “Wat ik gemerkt heb is dat bijna elke partij achter ons staat en er wat aan wil doen. Behalve dan de Partij voor de Dieren, die vonden het zielig voor de dieren. Ik blijf gewoon doorgaan. Er hebben zat mensen last van. Als ik het niet doe is het leed straks niet te overzien.”

Vandaag boden we aan Wethouder Bredemeijer de gouden fluit aan samen met leden uit de Actiegroep rattenprobleem Moerwijk 💪 Wij hopen dat hij met deze gouden fluit als rattenvanger van Moerwijk de ratten uit onze stad gaat verbannen. 🎶#stopderatten #moerwijk pic.twitter.com/JGjCYJ0rta — SP Den Haag (@SPdenhaag) June 18, 2020

Luister hier naar het gesprek met Conny Ligtvoet op Den Haag FM.