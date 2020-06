Toch subsidie voor Muzee Scheveningen: “Strijd is nog niet gestreden”

Directeur Jeroen van der Wiel is blij dat Muzee Scheveningen de komende jaren voor haar museale functie toch kan rekenen op subsidie vanuit de gemeente, maar hij heeft zijn zinnen ook gezet op het behouden van de cultuurankerfunctie. “Voor ons is het een hele mooie eerste stap. We zijn er blij mee. Maar we zijn er nog niet helemaal”, zegt Van der Wiel in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We gaan weer de boer op, we hebben nog een aantal wedstrijden te spelen.”

Voorwaarde voor financiering van de museale functie is wel dat er een aangepast plan richting de wethouder moet worden gestuurd. “Er komt een aangepast plan. Ondertussen zetten we vol in om duidelijk te maken dat die cultuurankerfunctie bij Muzee hoort. We gaan even wat minder op de uitvoerende barricade. We gaan herbronnen en kijken wat er van ons wordt gevraagd waar het gaat om inleveren van nieuwe plannen. Voor ons is het een hele mooie eerste stap. We zijn er blij mee. Maar we zijn er nog niet helemaal.”

Woensdag werd duidelijk dat wethouder Robert van Asten het museum toch geld wil gunnen, al is dat wel enkel voor de museale functie en niet als cultuuranker. “In het advies van de wethouder staat dat de gelden voor de cultuurankers blijven gereserveerd. De wethouder heeft zelf ook aangegeven dat het zo zou kunnen zijn dat de cultuurankerfunctie aan Muzee wordt toegekend”, zo stelt Van der Wiel. “Het feit dat we een groot netwerk hebben en het feit dat wij in de cultuurankerfunctie heel veel mensen op Scheveningen weten te betrekken bij cultuur. Ik denk dat we heel goede papieren hebben.”

De adviescommissie concludeerde eerder dat de huidige sociale functie van Muzee onvoldoende grond zou bieden voor een meerjarige subsidie voor de cultuurankerfunctie. Van der Wiel blijft er van overtuigd dat de cultuurankerfunctie zeer passend is bij het museum. “Ik ben blij met de erkenning dat er een culturele plek op Scheveningen moet blijven en dat dat een museale- en erfgoedfunctie heeft. We vinden onszelf, als enige cultuuranker wat werkt uit een museum, een vrij uniek instelling voor Den haag. We moeten dat nog beter voor het voetlicht brengen.”

Luister hier naar het gesprek met Jeroen van der Wiel op Den Haag FM.