Vakantiepark Kijkduin komt in handen Amerikaanse investeerder

De uitbater van vakantieparken Roompot komt in handen van de Amerikaanse investeerder KKR. Dat bedrijf koopt het van oorsprong Zeeuwse bedrijf van de Franse eigenaar PAI Partners. Welk bedrag daarmee is gemoeid, maakt de firma niet bekend. In Den Haag heeft Roompot een vakantiepark aan de Machiel Vrijenhoeklaan op Kijkduin.

Roompot werd in 1965 opgericht in Zeeland. Het bedrijf bezit 33 vakantieparken in Nederland, Duitsland en België die direct worden uitgebaat. Daarnaast werkt Roompot samen met nog eens meer dan 100 andere vakantieparken waarvoor het onder andere de verhuur verzorgt. Naar eigen zeggen is het 2100 medewerkers tellende bedrijf de op één na grootste uitbater van vakantieparken in Europa.

Onder de hoede van PAI wist Roompot de omzet en het bedrijfsresultaat met dubbelcijferige percentages op te voeren. Jaarlijks worden volgens Roompot zo’n 13 miljoen overnachtingen geboekt in vakantiehuisjes van het bedrijf, wat voor een omzet van bijna 400 miljoen euro zorgt.

De verkoop van Roompot hing al langer in de lucht. Afgelopen najaar meldde Het Financieele Dagblad dat het bedrijf voor 1 miljard euro in de etalage stond.