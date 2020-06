Buurt-en-kerkhuis Bethel houdt 24-uurs wake voor vluchtelingen

Buurt-en-kerkhuis Bethel is dit weekend het toneel van de 24-uurs wake voor vluchtelingen. Die wake wordt georganiseerd in het kader van Wereldvluchtelingendag en is online te volgen. “We hebben na het kerkasiel gezegd we doen dit niet alleen voor één gezin. We willen echt aandacht geven aan vluchtelingen. Vluchtelingen hebben het moeilijk in de hele wereld. Ook als ze naar Nederland komen”, vertelt Theo Hettema van de Protestantse Kerk Den Haag in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“We gaan 24 uur achter elkaar een kerkdienst hebben, maar er zitten ook interviews en muziek in en gesprekken met vluchtelingen en kinderen van vluchtelingen. We willen vooral aandacht geven aan de positie van kinderen van vluchtelingen.” De wake start zaterdagmiddag om 12.00 uur en is online te volgen. “We kunnen in Bethel niet veel mensen kwijt, zeker niet in deze coronatijd, dus we hebben er een livestream van gemaakt die 24 uur lang te volgen is.”

“We moeten als mensen goed met elkaar omgaan”, zo vervolgt Theo: “Maar ook richting politiek is het een signaal. We zijn erg bezig met corona en de politieke arena is aan het warmdraaien voor verkiezingen en dat soort dingen. Maar we vergeten dat de problematiek van vluchtelingen er ook nog is en zeer groot is. Dat mag niet uit de aandacht verdwijnen.”

Bijzondere aandacht zal er zijn voor kinderen in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. “Het is zeker een appèl naar de overheid. Luister naar lokale gemeenten en neem die kinderen op. De gemeenteraad in Den Haag heeft zich al uitgesproken voor opvang van de kinderen. We zijn de stad van Vrede en Recht en we weten dat er voor iedereen een plekje is. Als we een beetje piekeren en puzzelen dan moet dat ook lukken.”

Eerder organiseerde Bethel al een 90 dagen durende kerkdienst voor het uitgeprocedeerde gezin Tamrazyan. “We hebben een gezin gehuisvest. We zijn toen heel bewust geweest dat kinderen nooit de dupe moge worden van het bekvechten van overheden en het spel wat in de politiek gespeeld wordt. Dat staat voor ons buiten kijf.”

Luister hier naar het gesprek met Theo Hettema op Den Haag FM.