Makers Haagse Harry-spandoeken stoppen ermee

Na het maken van ruim 80 spandoeken met Haagse Harry en steunbetuigingen is de koek op voor de makers daarvan. Vrijdag werd het laatste Stay strong-doek gehangen bij Stichting Eykenburg.”Voor mij is het normaal om spandoeken te maken maar dat het zo’n impact heeft, hadden we nooit verwacht. Maar op een gegeven moment moet je dan stoppen, wanneer je voelt dat het wel genoeg is geweest. Stoppen met deze actie dan in deze vorm”, schrijft Patrick Artdrenaline van The Hague StreetArt op Facebook.

In de coronatijd werd menig spandoek gemaakt om steun uit te spreken richting onder meer zorgpersoneel, ouderen en sekswerkers in de Doubletstraat en de Geleenstraat. Dat deden ze door het maken van doeken met daarop Haagse Harry en slogans zoals ‘Trots op jullie die voor ons zorgen’ en ‘Dankzij deze mooie vrouwen, hoef ik hem niet in mijn wijf te douwen’.

De makers kijken vol trots terug op hoe de doeken de afgelopen periode werden ontvangen. “We zijn overal met open armen ontvangen. Een warm onthaal met koffie, warme choco en soms zelfs taart. Applaus na het ophangen, oudjes die achter de ramen staan, of in de tuin of balkon, staan te klappen. verplegers met tranen in de ogen, omstanders staan op afstand foto’s te nemen en strooien met complimenten. ”

Er wordt nu gedacht om een boek te maken als herinnering aan de corona-spandoeken. “We willen dit documenteren en er een mooi boekwerk van maken, met daarbij de verhalen van alles en iedereen zodat herinneringen blijven. En zijn mooie dingen gebeurd, soms wat mindere dingen, maar over het algemeen was een mooie maar vooral bijzondere ervaring.”