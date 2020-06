Oproep om Haagse ondernemers te steunen: Support Your Locals Dagen

Koop, bestel, eet of drink bij de Haagse lokale ondernemer. Dat is het idee achter de Support Your Locals Dagen op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni. De dagen zijn bedoeld om de ondernemer ‘om de hoek’ een hart onder de riem te steken. Ondernemers bieden speciale menu’s en kortingen aan.

Lokale Haagse ondernemers zijn blij met de steun die zij de afgelopen maanden hebben ervaren. Veel mensen gingen de afgelopen tijd juist lokaal hun boodschappen doen. Milan en Laszlo Roda van kantoorboekhandel RODA in het Zeeheldenkwartier voelen zich gesteund. En dat is hard nodig, zeggen ze: “Zonder locals heb je geen gezellige winkelstraat. Dus blijf lokaal kopen, dan kunnen wij open blijven.” Ook Marieke Sengers van Het Appeltaartgevoel op het Noordeinde kijkt er naar uit om weer meer mensen in haar winkel te verwelkomen. “Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder”, aldus Sengers.

Economiewethouder Saskia Bruines (D66) gaf donderdag het startsein in samenwerking met de ‘Stoepkrijter des Vaderlands’, die voor de gelegenheid een grote tekening maakt op de Grote Markt. Support Your Locals Den Haag is een initiatief van communicatieadviesbureau Lindblom, in samenwerking met het creatief ondernemersplatform KREW en Twiet Creative Marketing, om lokale ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen.