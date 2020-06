Organisatoren verboden coronaprotest Den Haag naar de rechter

De groep Virus Waanzin, die zondag wil demonstreren op het Malieveld in Den Haag, stapt naar de rechter. De gemeente Den Haag heeft het protest namelijk verboden. Via een kort geding willen de organisatoren de mogelijkheid krijgen om toch te betogen. “Heb geduld. Wij gaan zondag de vrijheid vieren. Dat kan niet worden verboden”, zegt medeorganisator Mordechay Krispijn op de Facebookpagina van de groep.

Het kort geding wordt schriftelijk gevoerd en niet fysiek in de rechtbank. De rechtbank in Den Haag zal waarschijnlijk vrijdag nog of anders zaterdag uitspraak doen. Dat zal dan wel een verkort vonnis worden, zonder uitgebreide toelichting. Dus alleen een toe- of afwijzing.

Virus Waanzin is tegen de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de 1,5 meterregel. De groep claimt ook dat het virus niet heel gevaarlijk is. Virus Waanzin wil zondag tussen 13.00 en 17.00 uur op het Malieveld staan, met als thema ‘Samen terug naar normaal’. Mensen als opiniepeiler Maurice de Hond, muzikant Ernst Jansz van Doe Maar, DJ Jean en dj Paul Elstak zouden bij het protest zijn.

De gemeente Den Haag zegt dat de organisatoren aanvankelijk uitgingen van honderd deelnemers, maar nu 10.000 bezoekers verwachten. Dat maakt het heel moeilijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat is een gevaar voor de volksgezondheid en leidt bovendien tot een “vrees voor wanordelijkheden”, aldus de gemeente. Bovendien wil Virus Waanzin op het Malieveld “een urenlang programma met bekende dj’s organiseren”. Volgens de gemeente zou de demonstratie in feite een groot evenement worden. Evenementen zijn tot 1 september verboden.

“Het recht op demonstratie is een groot goed maar is niet ongelimiteerd. Het Malieveld is niet van elastiek. In de gemeente Den Haag bestaat geen openbare ruimte die de hoeveelheid mensen die de organisatie heeft opgetrommeld veilig kan herbergen en daarom verbied ik de bijeenkomst”, verklaart de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes.

Virus Waanzin had al een kort geding aangespannen tegen de overheid. De groep eist daarin dat de overheid de lockdown intrekt. Die zaak dient volgende week.