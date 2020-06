Wethouder Robert van Asten in Spuigasten over cultuursubsidies

Rechtbank doet uitspraak over docent as-Soennah-moskee die aanzette tot vrouwenbesnijdenis

De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen een islamitisch docent van de Haagse as-Soennah-moskee die in in een filmpje van de moskee vrouwenbesnijdenis aanraadde.

Justitie eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak, omdat de uitspraken in een religieuze context zijn gedaan. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland strafbaar.