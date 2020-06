SIORH adviseert om ook na 1 juli de moskeeën gesloten te houden

Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) adviseert aan de 23 moskeeën, die bij hun zijn aangesloten om ook na 1 juli de deuren nog gesloten te houden. Tijdens een ledenvergadering werd vorige week gekeken hoe de geldende coronamaatregelen in de praktijk in de moskeeën kunnen worden toegepast. Hierin stond de veilige en verantwoorde heropening van de moskeeën centraal. Al heel snel bleek dit een lastige zaak vertelt Abdelhamid Bouzzit van SIOR Haaglanden op Den Haag FM.

Op basis van de uitkomsten uit het overleg, eerdere berichten met uitbraak van corona in moskeeën in Den Haag en het inwinnen van juridische, medische en religieuze informatie is het bestuur van SIORH tot het advies gekomen. “Aangezien een deel van de bezoekers van onze moskeeën behoort tot een kwetsbare doelgroep, vinden wij het niet verstandig om de deuren te openen. Dit geldt zowel voor de reguliere gebedsdiensten als voor het vrijdaggebed. De gezondheid is nu even belangrijker”, aldus Abdelhamid Bouzzit.

Ook is het volgens Bouzzit voor de leden niet te doen om de noodzakelijke maatregelen binnen hun moskeeën te implementeren: “Na elk gebed, dat is vijf keer per dag de gehele moskee desinfecteren, registratie van bezoekers inclusief telefoonnummers bij elk gebed en het niet kunnen gebruiken van het sanitair is niet haalbaar”. Omdat het om een advies gaat, mogen moskeebesturen zelf besluiten om toch open te gaan mits ze zich aan de noodzakelijke maatregelen houden: “Bijna alle besturen hebben aangegeven niet open te gaan, maar ik kan me voorstellen dat een kleine moskee met weinig bezoekers zich makkelijker aan de veiligheidsregels kan houden en wel open wil gaan voor een paar bezoekers”.

Corona-uitbraak in Haagse moskeeën

Eind mei zijn in Den Haag ten minste 25 moskeebezoekers besmet geraakt met het coronavirus. Volgens SIORH heeft dit zeker een belangrijke rol gespeeld in de afweging om te adviseren nog gesloten te blijven: “Dit waren weliswaar geen moskeeën van ons, maar we weten dat in ieder geval bij één van deze twee Haagse moskeeën er aan alle veiligheidsvoorschriften zoals wij die ook hanteren werd voldaan. Wij waren heel erg geschrokken, dat er dan toch mensen besmet zijn geraakt en willen er alles aan doen om de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers te waarborgen. Daarom lijkt het ons verstandiger om voorlopig nog niet open te gaan, ook al mag het wel al”.

Luister hier naar het interview met Abdelhamid Bouzzit.