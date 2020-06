Tachtig uur werkstraf voor medewerker as-Soennah moskee om promoten vrouwenbesnijdenis

Een 32-jarige medewerker van de as-Soennah moskee in Den Haag is vrijdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur voor opruiing en het aanzetten tot geweld. De verdachte zou in een video op de website van de moskee vrouwenbesnijdenis hebben aanbevolen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 120 uur werkstraf.

Volgens de rechter heeft de man vrouwenbesnijdenis in een positief daglicht gezet. Hoewel hij zelf zegt dat hij besnijdenis met zijn uitlating niet wilde promoten, moest hij gezien zijn achtergrond weten dat hij dat wel deed, oordeelde de rechter. ‘Hij heeft de indruk gewekt dat vrouwenbesnijdenis in de moskee als wenselijk wordt gezien.’

Yasar Özdemir, advocaat van de medewerker, laat weten dat hij het vonnis nog met zijn cliënt moet bespreken. Hij zal zijn cliënt aanraden om in hoger beroep te gaan. ‘Hij heeft op geen enkel moment vrouwenbesnijdenis aangemoedigd’, aldus Özdemir. ‘Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest.’ Tijdens een eerdere zitting sprak hij het vermoeden uit dat het OM onder meer onder druk van de media tot vervolging is overgegaan.

Vrouwenbesnijdenis is strafbaar. Bij de ingreep wordt een deel van de clitoris weggesneden en wordt de ingang van de vagina grotendeels dichtgenaaid. In de bewuste video zegt de verdachte (een oud-docent van de moskee) dat besnijdenis verplicht is voor mannen en wordt aanbevolen voor vrouwen. ‘De wijsheid die hier achter zit, is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden en bij de vrouw worden haar lusten minder.’

Shirin Musa van vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom bracht de zaak aan het rollen. Zij deed als eerste aangifte tegen de moskee. Emotioneel legt ze uit waarom ze zo blij is met het vonnis van de rechter. ‘Het was zo mooi geformuleerd, dat het recht van de verdachte op vrijheid van godsdienst en meningsuiting in dit geval niet opweegt tegen het recht van vrouwen op bescherming tegen geweld en discriminatie. Dit voelt als een mijlpaal. Ik sta helemaal te trillen.’